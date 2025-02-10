Масовані обстріли Нікопольщини: зруйновані будинки та підприємства, поранені 4 людей

фото: Сергій Лисак

Протягом минулої доби російські війська не припиняли обстрілювати Нікопольський район, застосовуючи важку артилерію, FPV-дрони та вибухівку, скинуту з безпілотників. Постраждали четверо цивільних

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Вдень під ударом опинилися Нікополь, а також Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Внаслідок ворожих атак поранені четверо місцевих мешканців.

"Окрім двох поранених у Нікополі, двоє людей постраждали й у Марганці. 30-річний чоловік у стані середньої тяжкості госпіталізований з мінно-вибуховою травмою. Ще один потерпілий 76 років буде оговтуватися вдома. Йому надали необхідну медичну допомогу", – йдеться в повідомленні.

Ворожий вогонь спричинив значні руйнування: пошкоджені автозаправка, вантажівка, адміністративна будівля, навчальний заклад, п’ятиповерховий будинок, десятки приватних будинків і господарських споруд. Окрім того, пошкоджені газопроводи та лінії електропередач.

Ввечері та вночі агресор продовжив атаки, обстрілюючи район із РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Також окупанти застосовали дрон-камікадзе та боєприпаси, скинуті з безпілотників. Під удар знову потрапили Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.

Внаслідок нічних атак знищений приватний будинок, ще 17 осель пошкоджені, постраждали дві п’ятиповерхівки, 12 господарських споруд, магазин, автомобілі, два промислові підприємства, газопроводи та лінії електропередач.

На щастя, під час нічних обстрілів минулося без постраждалих.

Сергій Лисак додав, що вночі українські військові з ПвК "Схід" успішно знищили над Дніпропетровщиною п’ять ворожих ударних безпілотників.

Нагадаємо, окупанти пізно ввечері 9 лютого вчергове завдали ударів по півночі Донецької області. Внаслідок обстрілів поранені шестеро людей