Укренерго повідомило про обмеження енергопостачання у понеділок: кого стосується
У понеділок, 10 лютого, в Україні будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу
Про це повідомляє пресцентр НЕК "Укренерго", передає RegioNews.
У компанії попередили, що обмеження будуть застосовані з 06:00 до 21:00.
"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – йдеться у повідомленні.
Натомість відомо, що відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.
Нагадаємо, останні кілька днів через російські обстріли у частині областей України застосовувались аварійні відключення світла.
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
Святкував іменини: на Тернопільщині 20-річний хлопець порубав сокирою трьох приятелів
10 лютого 2025, 03:45У Полтаві автівка влетіла у дерево: двоє постраждалих, зокрема дитина
10 лютого 2025, 03:10У Києві сталася пожежа на СТО
10 лютого 2025, 02:15На Черкащині фургон врізався у дерева та перекинувся: водій загинув
10 лютого 2025, 01:24На Донеччині російський FPV-дрон атакував рятувальників: є постраждалий
10 лютого 2025, 00:50Росіяни вдарили "Шахедом" по автостоянці в Сумах
10 лютого 2025, 00:21У Львові пошкодили табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон: поліція встановлює причетних
10 лютого 2025, 00:03Окупанти вдарили ракетою по Сумах: є руйнування
09 лютого 2025, 18:20Російський дрон залетів у квартиру в Херсоні та вибухнув: поранена жінка
09 лютого 2025, 17:48
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі блоги »