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У понеділок, 10 лютого, в Україні будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу

Про це повідомляє пресцентр НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

У компанії попередили, що обмеження будуть застосовані з 06:00 до 21:00.

"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – йдеться у повідомленні.

Натомість відомо, що відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.

Нагадаємо, останні кілька днів через російські обстріли у частині областей України застосовувались аварійні відключення світла.