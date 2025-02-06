Франція передала Україні винищувачі Mirage

фото: ілюстративне

У четвер, 6 лютого в Україну прибули перші французькі літаки Mirage 2000

Як передає RegioNews, про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Він не назвав точну кількість винищувачів, проте зазначив, що вони прибули з "українськими пілотами на борту", які пройшли підготовку у Франції.

"6 червня 2024 року президент Франції Емманюель Макрон анонсував поставку в Україну французьких Mirage 2000. Тепер вони братимуть участь у захисті українського неба", — йдеться у повідомленні.



Mirage 2000 — це французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління, який в 1970-х роках розробила компанія Dassault Aviation. Наразі це основний бойовий літак повітряних сил Франції та армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Раніше заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук закликала цивільне населення готуватися до спротиву окупантам.