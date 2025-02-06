17:52  05 лютого
У Києві аферисти продавали квартири людей і виселяли їх на вулицю
14:50  05 лютого
Стало відомо, скільки дітей навчаються в українських школах онлайн з-за кордону
09:11  06 лютого
На Дніпропетровщині у ДТП постраждали 14 людей
UA | RU
UA | RU
06 лютого 2025, 12:14

Франція передала Україні винищувачі Mirage

06 лютого 2025, 12:14
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У четвер, 6 лютого в Україну прибули перші французькі літаки Mirage 2000

Як передає RegioNews, про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Він не назвав точну кількість винищувачів, проте зазначив, що вони прибули з "українськими пілотами на борту", які пройшли підготовку у Франції.

"6 червня 2024 року президент Франції Емманюель Макрон анонсував поставку в Україну французьких Mirage 2000. Тепер вони братимуть участь у захисті українського неба", — йдеться у повідомленні.


Mirage 2000 — це французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління, який в 1970-х роках розробила компанія Dassault Aviation. Наразі це основний бойовий літак повітряних сил Франції та армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Раніше заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук закликала цивільне населення готуватися до спротиву окупантам.

допомога Франція літак винищувач військова авіація
США торік поставили Україні лише половину від обіцяної за рік допомоги, – Reuters
03 лютого 2025, 14:38
Масове переведення військових Повітряних сил у піхоту: Зеленський дав доручення командуванню
14 січня 2025, 21:39
Україна отримала другу партію винищувачів F-16 від Данії, – Зеленський
07 грудня 2024, 12:15
Всі новини »
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
На Закарпатті прикордонників підозрюють у переправленні чоловіків за кордон
06 лютого 2025, 13:09
У Запорізькій області експравоохоронця засудили до 15 років за співпрацю з окупантами
06 лютого 2025, 12:55
Рідкоземельні метали в Україні – багатство, яке нічого не варте?
06 лютого 2025, 12:55
НАБУ проводить обшуки у бізнесмена, якого називають "смотрящим" за Києвом, – ЗМІ
06 лютого 2025, 12:54
У Харкові затримали російську агентку, яка заклала вибухівку біля будинку ветерана ЗСУ
06 лютого 2025, 12:39
У Тернополі 20-річний водій в'їхав у будівлю прокуратури
06 лютого 2025, 12:34
У тушах свиней, яких викинули на Прикарпатті, виявили африканську чуму
06 лютого 2025, 12:12
Корупція у Київській міськраді: НАБУ і САП проводять масштабну операцію
06 лютого 2025, 11:45
На Тернопільщині "художник" ошукав дівчину на 28 000 грн
06 лютого 2025, 11:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »