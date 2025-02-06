Франция передала Украине истребители Mirage

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Как передает RegioNews, об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Он не назвал точное количество истребителей, однако отметил, что они прибыли с украинскими пилотами на борту, которые прошли подготовку во Франции.

"6 июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал поставку в Украину французских Mirage 2000. Теперь они будут участвовать в защите украинского неба", - говорится в сообщении.



Mirage 2000 – это французский многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения, который в 1970-х годах разработала компания Dassault Aviation. В настоящее время это основной боевой самолет воздушных сил Франции и армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук призвала гражданское население готовиться к сопротивлению оккупантам.