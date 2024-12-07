Україна отримала другу партію винищувачів F-16 від Данії, – Зеленський

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У суботу, 7 грудня, Україна отримала другу партію винищувачів F-16 від Данії. Літаки вже на території нашої країни

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

Він зауважив, що надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують людей, а також інфраструктуру України.

"Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію. Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор", - наголосив Володимир Зеленський.

Він подякував прем'єр-міністерці Метте Фредеріксен і народу Данії за рішучу підтримку України.

Нагадаємо, 6 грудня Сили оборони отримали першу партію новітніх дронів-ракет "Пекло". Ця зброя вітчизняного виробництва вже має підтверджене бойове застосування.

Нещодавно Україна збільшила серійне виробництво ракет для комплексу "Нептун", які тепер мають розширені можливості. У виробництві дронів-ракет "Паляниця" також є просування.