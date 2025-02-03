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Протягом 2024-го Україна отримала від Сполучених Штатів лише половину від обіцяної за рік допомоги

Про це інформує RegioNews із посиланням на Reuters.

"За словами двох помічників конгресменів, американського чиновника і законодавця, які ознайомили нас з даними, до листопада було поставлено лише близько половини від загальної суми в доларах, яку США пообіцяли виділити у 2024 році з американських запасів", – пише Reuters.

Також джерела видання розповіли, що Україна на початок грудня 2024-го отримала лише 30% бронемашин.

Нагадаємо, раніше у ЦПД спростували інформацію про припинення військової допомоги Україні від США.