США торік поставили Україні лише половину від обіцяної за рік допомоги, – Reuters
Протягом 2024-го Україна отримала від Сполучених Штатів лише половину від обіцяної за рік допомоги
Про це інформує RegioNews із посиланням на Reuters.
"За словами двох помічників конгресменів, американського чиновника і законодавця, які ознайомили нас з даними, до листопада було поставлено лише близько половини від загальної суми в доларах, яку США пообіцяли виділити у 2024 році з американських запасів", – пише Reuters.
Також джерела видання розповіли, що Україна на початок грудня 2024-го отримала лише 30% бронемашин.
Нагадаємо, раніше у ЦПД спростували інформацію про припинення військової допомоги Україні від США.
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
На Тернопільщині в річці виявили тіло чоловіка
03 лютого 2025, 16:14На Дніпропетровщині двоє депутатів та кримінальний авторитет вимагали $60 тисяч у ексзаступника мера
03 лютого 2025, 16:11Оновлення даних в ТЦК та видача фіктивної меддокументації: ще 11 фігурантів отримали підозри
03 лютого 2025, 15:40У Рівному намагались підірвати відділення поліції
03 лютого 2025, 15:40Харків'янин пограбував пенсіонера, який знепритомнів через контузію
03 лютого 2025, 15:37Україна повна сил, попри усі удари
03 лютого 2025, 15:30У Києві судитимуть експосадовця через озеро на Подолі
03 лютого 2025, 15:27У Тернополі ветерани можуть отримати гроші на розвиток бізнесу: що для цього потрібно
03 лютого 2025, 15:23У Києві затримали наркодилерів у військовій формі
03 лютого 2025, 15:10Намагалися продати "трофейну зброю": затримані 15 ділків, серед них – демобілізований військовий
03 лютого 2025, 15:06
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Всі блоги »