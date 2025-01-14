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14 січня 2025, 21:39

Масове переведення військових Повітряних сил у піхоту: Зеленський дав доручення командуванню

14 січня 2025, 21:39
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фото: president.gov.ua
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Президент Володимир Зеленський після появи інформації про переведення фахівців Повітряних сил ЗСУ у піхоту дав доручення не переводити людей, необхідних Повітряним силам для виконання завдань

Про це президент повідомив під час вечірнього звернення, передає RegioNews.

Зеленський поінформував, що мав розмову з командувачем Повітряних сил.

"Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань", — заявив він, зазначивши, що йдеться про військових авіації, ППО та мобільних вогневих груп.

Нагадаємо, раніше народні депутати та громадські активісти повідомили про переведення фахівців Повітряних сил у підрозділи інших родів військ, зокрема у піхоту. Наголошувалося, що це створює ризики для боєздатності авіаційних бригад.

Згодом у Генеральному штабі визнали, що "окремі категорії" особового складу Повітряних Сил, як і інших видів та родів ЗСУ, після підготовки у навчальних центрах справді посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові та інші війська.

Водночас у Генштабі зазначили, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, до піхотних підрозділів переводити не планували і не планують.

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