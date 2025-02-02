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02 лютого 2025, 09:15

Ракетний удар РФ по Полтаві: кількість загиблих знову зросла

02 лютого 2025, 09:15
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фото: ДСНС
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Кількість загиблих унаслідок ракетного удару окупантів по Полтаві зросла до 12

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС.

"Кількість загиблих збільшилася до 12 людей, з них - двоє дітей", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними ДСНС, постраждали 17 осіб, із них четверо дітей. Врятовані 22 людини.

"Зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Пошкоджені сусідні будинки та 12 авто. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи", - додали рятувальники.

Нагадаємо, 1 лютого російські війська завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Полтаві, частково її зруйнувавши. Розбір завалів ще триває. Всього у місті пошкоджено 18 житлових будинків.

Як повідомлялось, 2 лютого РФ вдарила по житловому будинку у Херсоні. Внаслідок атаки загинула жінка і травмувався чоловік.

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