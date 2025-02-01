У Полтаві та області оголосили триденну жалобу

ілюстративне фото з відкритих джерел

На Полтавщині оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару 1 лютого

Про це у повідомили в Полтавській ОВА, передає RegioNews.

Відповідне розпорядження підписав т.в.о начальника ОВА Володимир Когут. Жалобу оголошено з 2 по 4 лютого.

У ці дні буде припущено прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

"1-го лютого 2025 року — трагічна дата для нашої громади. Російська ракета вбиває цивільних мешканців. Цей день залишив глибоку рану в серці нашого міста та кожного з нас. У громаді оголошено триденну жалобу за всіма, хто трагічно загинув від ракетного обстрілу", - зазначила в.о. обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова,

Окрім того, в регіоні обмежили проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, звучання розважальної музики в громадських місцях та транспорті.

Нагадаємо, у Полтаві внаслідок ракетного обстрілу вранці 1 лютого постраждали та загинули люди.