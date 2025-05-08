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Конфлікт у ліцеї Рівного: школярка вдарила вчителя циркулем
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08 травня 2025, 11:18

Конфлікт у ліцеї Рівного: школярка вдарила вчителя циркулем

08 травня 2025, 11:18
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фото: з відкритих джерел
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У Рівному 13-річна ліцеїстка нанесла вчителю тілесні ушкодження циркулем у праве плече

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент набув розголосу після того, як відео події, зняте однокласниками, з'явилося в соціальних мережах.

За інформацією ювенальної поліції, конфлікт розпочався через користування телефоном під час заняття. Дівчина ігнорувала зауваження вчителя, після чого раптово нанесла йому удар циркулем у праве плече.

Щоб не допустити повторного нападу, 36-річний педагог тимчасово утримував ученицю до прибуття адміністрації. Саме цей момент і був зафіксований на відео.

Попри інцидент, вчитель відмовився писати заяву до поліції. Батьки дівчинки також повідомили правоохоронців, що не мають претензій до педагога.

Натомість ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з дитиною та її родиною, щоби попередити подібні ситуації в майбутньому.

У навчальному закладі вже розпочали внутрішню перевірку для встановлення всіх деталей події.

Нагадаємо, в лютому в соцмережах поширюювалось відео з однієї зі шкіл Рівненщині. Там учні зафільмували вчителя, який дуже агресивно поводився з дітьми.

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