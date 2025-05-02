02:46  02 травня
Залив тіло бетоном: на Дніпропетровщині чоловік під час сварки вбив матір
05:45  02 травня
У Херсоні 2-річний малюк випав із вікна багатоповерхівки: мати забрала сина та зачинилася в квартирі
07:15  02 травня
Епічне знищення: ЗСУ вполювали російський ЗРК "Бук-М3" вартістю $45 млн
UA | RU
UA | RU
Віктор Таран політолог info@regionews.ua
02 травня 2025, 07:20

Саудівська Аравія йде проти ринку: наслідки для глобальної енергетики та бюджету Росії

02 травня 2025, 07:20
Читайте также на русском языке
Саудівська Аравія відмовилася скорочувати видобуток нафти. Чому це важливо і які наслідки для Росії?
Саудівська Аравія відмовилася скорочувати видобуток нафти. Чому це важливо і які наслідки для Росії?
фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Саудівська Аравія заявила, що збирається видобувати більше нафти, навіть якщо ціни продовжуватимуть падати.

Чому вони це роблять?

Ну, тут версій багато.

Одні кажуть, щоб покарати тих, хто порушує квоти в OPEC+ (наприклад, Ірак чи Казахстан).

Інші – щоб вибити конкурентів: американських сланцевиків, Гаяну і навіть Росію.

Є третя версія, яка мені подобається найбільше.

Щоб повернути собі частку ринку, жертвуючи ціною заради впливу.

Які наслідки для світу?

Тут уже цікаво. Нафта дешевшає, а бюджети країн, які живуть із нафти, тріщать. Біржі країн Перської затоки просідають.

А що з Росією? А там стабільно все погано.

Росії для нормального функціонування бюджету потрібна ціна щонайменше $70 за барель. Зараз – менше $60.

Це означає:

  • менше доходів до бюджету;
  • збільшення дефіциту;
  • падіння рубля і зростання інфляції;
  • зменшення можливостей фінансувати війну.

Москва виявляється в пастці: або зменшити видобуток і втратити гроші, або продавати нафту задешево й усе одно втрачати гроші.

І все це – без жодного "зовнішнього тиску".

Просто Саудівська Аравія вирішила грати на своєму полі.

До речі, схожа історія була, коли Рейган домовився опустити ціну на нафту... менше ніж за п'ять років СРСР розпався.

Тож спостерігаємо за Росією.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія нафта видобуток Саудівська Аравія
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
На Херсонщині через ворожі удари поранені 6 людей
02 травня 2025, 07:57
У Запоріжжі росіяни атакували локомотиворемонтний завод: виникла пожежа
02 травня 2025, 07:50
Окупанти атакували FPV-дронами Миколаївщину
02 травня 2025, 07:40
Залп до 34 ракет: РФ вивела в Чорне море велику групу носіїв "Калібрів"
02 травня 2025, 07:30
Епічне знищення: ЗСУ вполювали російський ЗРК "Бук-М3" вартістю $45 млн
02 травня 2025, 07:15
Удар "шахедами" по Запоріжжю: потерпілих вже 29, серед них — дитина
02 травня 2025, 07:00
На Харківщині сапери розмінували понад 225 гектарів територій
02 травня 2025, 06:45
У Полтаві зіткнулися одразу чотири іномарки: постраждала жінка-водій
02 травня 2025, 06:25
На Кіровоградщині затримали браконьєра з уловом на понад 6,5 млн грн
02 травня 2025, 06:11
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »