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08 травня 2025, 17:56

У Сумах жінка намагалася продати немовля за $30 тисяч

08 травня 2025, 17:56
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фото: Нацполіція
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Правоохоронці зупинили спробу продажу дитини в Сумах. Мати хотіла отримати за свою новонароджену доньку 30 тисяч доларів. Їй загрожує до 15 років тюрми

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Національну поліцію України.

Виявилося, що мешканка Сумщини ще на пізньому терміні вагітності почала шукати охочих придбати її майбутню дитину.

"За попередніми даними, вона мала намір продати новонароджену дівчинку за 30 тисяч доларів", – йдеться в повідомленні.

Після народження дитини, 1 травня, жінка погодилася передати немовля мешканцю Білопільської громади для оформлення фіктивного батьківства. Спочатку фігурантка отримала завдаток у розмірі 1 тисячі доларів. Під час передачі основної частини коштів зловмисницю затримали.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення горе-матері про підозру. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали 19-річну дівчину, яка вирішила продати 2-річного хлопчика. Мати запропонувала своїй знайомій купити її сина за 1 млн грн. Зловмисниці обрали запобіжний захід.

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