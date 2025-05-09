З початку року втрати РФ сягнули майже 170 тисяч солдат, — Сирський

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У 2025 році російська армія втратила близько 170 тисяч солдат. Українські воїни продовжують нищити ворога

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.

Він наголосив, що Сили оборони України продовжують нищити російських окупантів.

"Втрати ворога від початку року сягнули майже 170 тисяч осіб (169 970). Дякую нашим захисникам і захисницям за мужність, стійкість і віру в нашу Перемогу. Боротьба триває. Слава Україні!", — йдеться в повідомленні.

Головком оприлюднив свіжі кадри знищення російських загарбників.

Нагадаємо, в квітні російська армія втратила понад 35 тисяч солдат.

Раніше повідомлялося, що росіяни мали найбільше втрат у Бахмуті на Донеччині.

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