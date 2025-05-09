Під Києвом 18-річний водій заїжджав на автомийку та збив підлітка
ДТП із постраждалим сталася 7 травня в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району. Підлітка забрала "швидка"
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, о 14:50 водій автомобіля Honda Pilat, заїзджаючи до автомийки, наїхав на 16-річного хлопця, який стояв перед автівкою.
"Внаслідок наїзду підліток отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу", — йдеться в повідомленні.
За кермом авто перебував 18-річний водій. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, у Кременчуці Полтавської області жінка-водій збила велосипедиста. Потерпілого ушпиталили до лікарні.
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