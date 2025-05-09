Під Києвом 18-річний водій заїжджав на автомийку та збив підлітка

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Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, о 14:50 водій автомобіля Honda Pilat, заїзджаючи до автомийки, наїхав на 16-річного хлопця, який стояв перед автівкою.

"Внаслідок наїзду підліток отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу", — йдеться в повідомленні.

За кермом авто перебував 18-річний водій. Наразі триває слідство.

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