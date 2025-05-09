Трагедія у Львові: у вагончику живцем згоріли люди
Трагічна подія трапилася вночі 8 травня на вулиці Медової Печери у Львові. Рятувальники виявили два тіла
Про це повідомляє ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.
Відомо, що близько 01:10 загорівся металевий вагончик. Вогонь повністю охопив його. Рятувальники оперативно ліквідували займання.
"На згарищі було виявлено тіла двох осіб, дані яких встановлюються", – йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці з'ясовують причини та обставини виникнення пожежі.
Нагадаємо, в селищі Двірці на Львівщині загорівся житловий будинок. Постраждали жінка з 2-річним хлопчиком.
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