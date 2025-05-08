На Одещині на дітей обвалилася стіна будівлі: загинув 4-річний хлопчик

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Трагедія сталася сьогодні, 8 травня, в одному з сіл Подільського району. Одна дитина загинула та ще одна постраждала

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, близько 13:00 двоє братів віком чотирьох та семи років гралися біля нежитлової будівлі. В якийсь момент на малечу обвалилася стіна.

"Під завалами молодший хлопчик загинув, старшого доправили до медичної установи, де йому надається допомога", – йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної події.

Нагадаємо, 15 квітня в селі на Полтавщині цегляна стіна обвалилася та вбила чоловіка.