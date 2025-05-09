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09 травня 2025, 01:25

"Чи дає війна перевагу?": європейське ЗМІ вибачилось після скандального інтерв'ю з Ziferblat

09 травня 2025, 01:25
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Фото: YouTube
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Нещодавно європейське медіа оскандалилось некоректним питанням в інтерв'ю з учасниками від України на Євробаченні. Іноземний журналіст став питати, чи дає війна переваги артистам

Про це повідомляє "Детектор.Медіа", передає RegioNews.

Проводив інтерв'ю з гуртом Ziferblat журналіст Девід Попеску від онлайн-медіа ESC United, яке висвітлює пісенний конкурс "Євробачення". Він спитав у хлопців, чи дає війна в Україні переваги в конкурсі. На це гітарист Валентин Лещинський відповів чітко:

"Це некоректно. Для кожного народу і країни війна — це не перевага. Як війна може бути перевагою? Ми маємо виступати, знаючи, що наші будинки бомблять. Яка ще перевага?", - сказав артист.

Це питання журналіста обурило користувачів соцмереж. Згодом SC United зробило заяву з вибаченнями.

"Ми щиро перепрошуємо за недоречне запитання, поставлене українським артистам. "Євробачення” — це про єдність та музику, і ніколи не було метою звести неймовірний талант України — чи їхню нинішню боротьбу — до простого співчуття. Ми з’ясували це питання всередині колективу і працюватимемо краще. Дякуємо, що спонукаєте нас бути відповідальними", - кажуть у виданні.

Нагадаємо, що нещодавно внаслідок обстрілів у Мирнограді на Донеччині було понівечено будинок, де раніше жила бек-вокалістка Ziferblat Христина Старикова. Співачка зізналась, що їй це дуже боляче, адже вона мріяла колись повернутися додому.

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