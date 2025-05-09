"Світить" 10 років: житель Вінниччини підпалив екскаватор через відключення газу

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Інцидент стався 5 травня у місті Ладижин Гайсинського району. Місцевому жителю загрожує 10 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Вінницькій області, передає RegioNews.

За даними слідства, того дня працівники газової служби проводили земляні роботи у зв’язку з припиненням газопостачання до одного з приватних будинків через заборгованість.

Обурений 59-річний власник кинув з території свого домоволодіння дві пляшки з самозаймистою речовиною у спецтехніку, в кабіні якого перебував тракторист. Внаслідок займання був пошкоджений екскаватор, водій не постраждав.

Поліція розслідує кримінальне провадження. За таке правопорушення чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині чоловік кинув коктейль молотова в газову службу через відключення "блакитного палива".