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09 травня 2025, 03:25

Українська молода картопля "б'є" по цінах імпорт: експерт пояснив, чому

09 травня 2025, 03:25
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В українських магазинах вітчизняна молода картопля дорожча за імпортну. За словами фахівця, це пояснюється особливостями вирощування

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

Станом на кінець квітня на полицях українських магазинах молода картопля вітчизняного виробництва продається за 95-140 гривень за кілограм. При цьому імпортна (наприклад, з Єгипту або Ізраїлю) за 36-42 гривні за кілограм. Експерти пояснюють таку різницю у вартості особливостями вирощування продукції та сезонністю пропозиції.

Голова фермерського господарства "Аделаїда" Сергій Рибалко зазначив, що у квітні ціни на молоду картоплю завжди були високі. Адже українська молода картопля на початку сезону вирощується переважно у теплицях, а врожайність її низька.

"Українська молода картопля, яку продають зараз, вирощується в теплицях, тож має дуже низький врожай і досить високу ціну. Це перша картопля, вирощування якої потребує великих затрат. У травні молода картопля з-під агроволокна матиме мінімум удвічі нижчу ціну. До того ж усе залежить від попиту", - пояснив експерт.

Нагадаємо, в Україні заморозки можуть знищити врожай персика. Еколог пояснив, що аномальне похолодання на початку весни є загрозою. Проте він додав, що аграрії висаджують різні сорти, а значить — частину врожаю вдається зберегти.

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