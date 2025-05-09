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09 травня 2025, 02:55

Акторка Ірина Сопонару розповіла, чому вона не планує дітей зі своїм чоловіком

09 травня 2025, 02:55
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Фото: YouTube
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Гумористка Ірина Сопонару розповіла, чому вона не думає про материнство найближчим часом. За її словами, вона б хотіла, щоб вагітність пройшла спокійно

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Гумористка Ірина Сопонару нещодавно вийшла заміж. При цьому вона зізналась, що найближчим часом не планує стати матір'ю. Вона пояснила, що їй дуже хочеться, щоб вагітність проходила в спокої. Проте в умовах сьогодення це стрес. Вона додала, що їй не хотілося б народжувати у бомбосховищі.

"Звичайно, якщо прийдеться, то так і буде, але хотілося б скорішої перемоги й вже після неї активно працювати над цим питанням", - каже гумористка.

Довідка. Ірина Сопонару відома українським глядачам по шоу "Ліга Сміху". Також вона брала участь в інших гумористичних проєктах. Зірка веде свій YouTube-канал, а з 2024 року вона стала ведучою на каналі "Ми — Україна".

З 2021 року акторка була в стосунках з британцем на ім'я Різ. У 2023 році він зробив їй пропозицію, а вже в травні 2024 року вони одружились.

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