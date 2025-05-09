Українські дронарі показали, як знищили танк і вантажівки окупантів
Бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" завдали окупантам втрат на одному з найгарячіших напрямків фронту
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Українські дронарі знищили ворожий танк, спалили склади з боєприпасами й "розібрали" з десяток вантажних автомобілів окупантів.
"Всі дрони "Феніксу" — просто в ціль", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше бригада "Помста" знищила ППО, танки та САУ ворога на Куп’янському напрямку.
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