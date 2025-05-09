За тиждень у Харкові народилося майже 50 малюків: кого більше
За минулий тиждень у Харкові народилося 47 дітей. Хлопчиків з'явилося на світ на одного менше, ніж дівчаток
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.
Так, із 1 по 7 травня в обласному центрі Харківщини з'явилися на світ 47 малюків. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 23 хлопчики та 24 дівчинки.
"Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 8 125 дітей", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, щоб покращити демографічну ситуацію в Україні кожна жінка має народити хоча б дві дитини.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві народилася перша дитина, батьки якої вилікували безпліддя.
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