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27 січня 2025, 10:11

Буданов заявив про загрозу для існування України та назвав дедлайн для початку переговорів, – ЗМІ

27 січня 2025, 10:11
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фото: ГУР
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Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов на закритій зустрічі у Верховній Раді заявив, що переговори щодо урегулювання війни необхідно почати до літа цього року

Про це йдеться у статті "Української правди", передає RegioNews.

За інформацією видання, нещодавно у Верховній Раді відбулася закрита зустріч, на яку запросили командування Сил оборони, щоби зрозуміти реальний стан справ у війні.

"Найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України", – розповів журналістам один із учасників зустрічі.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський під час візиту до Польщі вкотре наголосив, що Україні для повернення за стіл переговорів з РФ потрібно отримати гарантії безпеки.

Також Зеленський заявив, що після укладення угоди про припинення вогню, для запобігання нового нападу Росії, Україні будуть потрібні не менше 200 тисяч європейських миротворців.

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