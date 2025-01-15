Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів
У середу, 15 січня, Верховна Рада України схвалила продовження дії воєнного стану й загальної мобілізації ще на 90 днів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на народного депутата України від фракції "Голос" Ярослава Железняка.
Загальна мобілізація та воєнний стан продовжені ще на 90 днів – з 8 лютого до 9 травня 2025 року. Це відбулося вже вчотирнадцяте від початку повномасштабної війни РФ проти України.
Законопроєкт про воєнний стан №12404 підтримали 315 нардепів, а проєкт закону №12405 про мобілізацію – 310.
Нагадаємо, представники Нацполіції мають право проводити заходи оповіщення без участі співробітників ТЦК, втім мобілізувати громадян вони не можуть.
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