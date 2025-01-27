Буданов заявил об угрозе существованию Украины и назвал дедлайн для начала переговоров, – СМИ

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов на закрытой встрече в Верховной Раде заявил, что переговоры по урегулированию войны необходимо начать до лета этого года.

Об этом говорится в статье "Украинской правды", передает RegioNews.

По информации издания, недавно в Верховной Раде состоялась закрытая встреча, на которую было приглашено командование Сил обороны, чтобы понять реальное положение дел в войне.

"Больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени мы еще имеем. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины", - рассказал журналистам один из участников встречи.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский во время визита в Польшу в очередной раз подчеркнул, что Украине для возвращения за стол переговоров с РФ нужно получить гарантии безопасности.

Также Зеленский заявил, что после заключения соглашения о прекращении огня, для предотвращения нового нападения России, Украине потребуются не менее 200 тысяч европейских миротворцев.

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