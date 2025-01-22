Зеленський сказав, скільки європейських миротворців потрібно направити в Україну

фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після укладення угоди про припинення вогню, для запобігання нового нападу Росії, Україні будуть потрібні не менше 200 тисяч європейських миротворців

Про це український президент заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає RegioNews з посиланням на Reuters.

"З усіх європейців? 200 тисяч - це мінімум. Це мінімум, а інакше нічого", - зазначив він.

За словами Зеленського, така кількість миротворців необхідна, адже чисельність військ РФ становить 1,5 мільйона осіб, а в України тільки половина цього числа.

Президент також наголосив, що введення миротворців буде лише частиною необхідних Україні гарантій безпеки.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський під час візиту до Польщі вкотре наголосив, що Україні для повернення за стіл переговорів з РФ потрібно отримати гарантії безпеки.

Читайте також: Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?