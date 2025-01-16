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Президент Володимир Зеленський під час візиту до Польщі дав інтерв’ю місцевим медіа. Зокрема, він вкотре наголосив, що Україні для повернення за стіл переговорів з РФ потрібно отримати гарантії безпеки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на інтерв'ю президента України польським ЗМІ.

Володимир Зеленський обговорив з журналістами війну та відносини між Україною та Польщею. Ось головне з розмови:

Ситуація на фронті

Ситуація на сході України залишається складною. Росія зосередила там значні сили, але зазнає великих втрат. За словами Зеленського, в України там менше сил, забезпечення зброєю залишається проблемою.

"Наразі є бригади, які укомплектовані щодо зброї на 60-70% і щось для цих бригад ще в процесі постачання, а щось "ніяк не дійде". Адже за останній рік було багато уповільнених процесів", – зауважив президент.

На Харківському напрямку росіяни втратили ініціативу, а на Сумщині вдалося створити буферну зону. Водночас РФ залучає до війни інші країни, зокрема військових із КНДР, з яких вже 4 тисячі було знищені.

Водночас президент наголосив, що Росія зазнає значних втрат. Лише на Курському напрямку за п’ять місяців ворог втратив 30–35 тисяч людей.

Переговори з Росією

Україна не веде жодних закулісних переговорів із Росією, оскільки це суперечить її інтересам. Зеленський різко висловився щодо країн, які проводять такі розмови без участі України.

"Безумовно будь-які домовленості з руськими не можуть бути без України. Тому Україна завжди дуже жорстко, але правдиво реагує, коли та чи інша країна веде ті, чи інші перемовини з руськими, щось готується, і ми проти цього. Ми повинні знати і бути в одному інформполі з нашими союзниками", – сказав він.

На думку Зеленського, війну можна закінчити дипломатичним шляхом, оскільки це передбачає "менше жертв і менше часу".

Також президент наголосив, що Україні перед тим як перейти до дипломатії, потрібні гарантії безпеки. На його думку, лише гарантії безпеки можуть стримувати повторну агресію РФ та диктатора Володимир Путіна.

"Важливо, які будуть гарантії безпеки для України. Де наше НАТО, де наша зброя, де наша підтримка тощо?”, – сказав Зеленський.

Закінчення війни у 2025 році

Президент висловив оптимізм, що війну можна завершити вже цього року. Він нагадав, що новообраний президент США налаштований завершити війну: заяви Дональда Трампа були як публічними, так і не публічними.

"Трамп може змусити. Ми повинні домовитися з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України й він повинен примусити Путіна до дипломатії, закінчити цю війну. Але Трамп, я вважаю, спроможний і, дай Боже, він це зможе – запропонувати Україні реальні гарантії безпеки", – вважає президент.

Відносини України та Польщі

На запитання про кризу у відносинах із Польщею Зеленський відповів, що вони залишаються міцними, як ніколи раніше.

Він наголосив, що міністерства культури обох країн співпрацюють над історичними питаннями, зокрема щодо Волинської трагедії.

"Я дав мандат нашому Мінкультури, і вони цим займаються. Я та прем’єр Туск підтримуємо всі процеси з повагою до обох сторін", – сказав президент.

Реакція на заяву польського кандидата у президенти, який не бачить Україну в ЄС і НАТО

Зеленський прокоментував слова кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького, який заявив, що Україна не зможе вступити до ЄС та НАТО, якщо та не візьме на себе відповідальність за Волинську трагедію 1943 року.

Президент наголосив, що без України в цих союзах зростає ризик, що російська армія може опинитися на кордоні з Польщею.

"І якщо союзники – а Польща це союзники – не хочуть бачити нас у безпековому союзі, то тоді пану Навроцькому треба вже починати йти тренуватися, бо може настати момент: йому доведеться взяти зброю в руки, йому особисто, щоби захищати разом з іншими свою країну. Бо якщо України немає ніде, це високі ризики, що Росія одразу після України буде на кордоні з Польщею", – заявив Зеленський.

Він додав, що тоді у Навроцького були б не "не політичні змагання", а "змагання за своє життя".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відповів на заклики стосовно зменшення мобілізаційного віку до 18 років, які надходять від представників НАТО та інших країн-партнерів.