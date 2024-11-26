До Ради внесли проєкт постанови про звільнення Умєрова

фото: Міноборони

У Верховній Раді сьогодні, 26 листопада, зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони України

Відповідний документ з'явився на сайті парламенту, передає RegioNews.

Автором постанови став народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко. Свою вимогу про відставку міністра нардеп пов'язує зі скандалом, який виник напередодні через поставку військовим неякісних мінометних мін.

"Після звільнення мають бути кримінальні справи. І бажано великий тюремний строк", - написав Гончаренко у соцмережах.

Нардеп наголосив, що Міноборони під керівництвом Умєрова "не змогло нормально виробити боєприпаси".

Зазначимо, напередодні Міністерство оборони відкликало вітчизняні снаряди для мінометів калібру 120 мм. До того військові скаржилися, що ці снаряди не вибухають і не долітають до цілі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський сказав, що не має наміру звільняти міністра оборони Рустема Умєрова.