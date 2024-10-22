Зеленський відповів на чутки про звільнення Буданова та Умєрова
Президент Володимир Зеленський сказав, що не має наміру звільняти керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова та міністра оборони Рустема Умєрова
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода".
"Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. По Умєрову не було теж такого питання", – сказав Зеленський.
Зазначимо, що чутки про відставку Буданова з'явилися в ЗМІ наприкінці вересня після того, як міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох його заступників.
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