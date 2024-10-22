Зеленський відповів на чутки про звільнення Буданова та Умєрова

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Президент Володимир Зеленський сказав, що не має наміру звільняти керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова та міністра оборони Рустема Умєрова

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода".

"Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. По Умєрову не було теж такого питання", – сказав Зеленський.

Зазначимо, що чутки про відставку Буданова з'явилися в ЗМІ наприкінці вересня після того, як міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох його заступників.