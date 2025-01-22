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Детектив НАБУ Андрій Денисюк, який розслідував зловживання на закупівлях для "Армії дронів", звільнився та розіслав колегам листа, в якому написав про причини свого рішення

Документ опублікувало hromadske, передає RegioNews.

У своєму листі Денисюк стверджує, що справою "займаються 1,5 людини" й навіть попри те, що НАБУ тримає її у пріоритеті, результатів розслідування досі немає.

У жовтні 2024 року видання з’ясувало, що Україна у 2023 році переплатила майже 600 млн грн на закупівлі БПЛА. Зокрема, закупівлю дронів здійснювали через компанію "Кріон-М", яка має статутний капітал 765 грн та спеціалізується на торгівлі меблями, килимами, лампами тощо. Однак у 2023 році "Кріон-М" почав продавати БПЛА Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.

Як стверджує детектив НАБУ, його основною претензією до структури є "груба безвідповідальність із непрофесійністю". Він додав, що ця непрофесійність насамперед була проявлена у "небажанні проводити розслідування по зловживаннях у закупівлях дронів, а також відсутність прозорої й зрозумілої комунікації в таких рішеннях із визначенням персональної відповідальності”.

Денисюк розповів, що у НАБУ розслідували корупцію під час закупівлі у сфері ІТ в Держспецзвʼязку. Він зазначив, що у квітні 2023 року вони виявили "кричущі факти корупції при закупівлі дронів з фактажем на рівні голови служби". Через масштаб розслідування до нього залучили деяких спеціалістів з інших відділів та підрозділів. Однак, як стверджує детектив НАБУ, від колег він дізнавався лише "обмежену інформацію про те, що вони чимось займаються".

"Результатом роботи іншого підрозділу по дронах за майже шість місяців була перевірка та лист (вже після нашої підозри) на три аркуші, де вони повідомляли потенційно причетних до схеми чиновників про виявлену завищену ціну на один із дронів", – йдеться у листі.

Денисюк пише, що замість того, щоб розслідувати нові факти справи, його "колеги чомусь займалися підсвічуванням виявлених злочинів без їх фіксації". Він додав, що як виявилося пізніше, "це було вже не перше їх підсвічування цьому ж міністерству".

"Потім цих же колег, незрозуміло за які заслуги підвищують на посадах, забезпечуючи стрімкий кар'єрний ріст і можливості масштабуватися", – додав детектив НАБУ.

Він також зазначив, що наразі більшість розслідувань НАБУ, що стосуються дронів, мають "проблематику якісного доведення".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посадовців Сил логістики ЗСУ викрили на закупівлі запчастин для бронетехніки за завищеними цінами.