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14 січня 2025, 14:58

Персонал Повітряних Сил забирають у піхоту: оборона країни під загрозою

14 січня 2025, 14:58
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ілюстративне фото: armyinform
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З Повітряних сил ЗСУ масово переводять у піхоту техніків, механіків та інших спеціалістів

Військовослужбовець Віталій Горжевський, зі 114-ї бригади Повітряних Сил ЗСУ повідомив про критичну ситуацію, яка загрожує бойовій готовності української авіації, інформує RegioNews.

Авіаційно-технічний персонал Повітряних Сил ЗСУ, який понад десять років виконує свою місію на винищувачах МіГ-29, опинився перед загрозою, що може знищити основу української авіації.

З 2014 року техніки забезпечують обслуговування та підготовку літаків до бойових вильотів у найскладніших умовах – вдень і вночі. Вони освоїли нові типи авіаційної техніки та озброєння від західних партнерів, готують майбутніх льотчиків і підтримують бойову готовність авіації.

"Ми мали честь працювати поруч із такими легендарними льотчиками, як Джус, Карайа, Смерека та іншими, і кожен з нас свято вірить у свою місію та вірність Батьківщині", – зазначив Горжевський.

Однак, за словами військовослужбовця, наразі ситуація стає критичною: до авіаційної частини надійшла телеграма про переведення більшості технічного персоналу до піхотних підрозділів. Раніше вже забрали 250 осіб, тепер планують перевести ще 218.

"Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не зможе функціонувати. Ми намагаємось зберегти бойову готовність, але без обслуговуючого персоналу це просто неможливо", " наголосив він.

Саме тому авіатехніки звернулися до громадян за підтримкою та розголосом: "Це не просто питання нашого колективу – це питання безпеки нашої країни та наших людей. Ми готові боротися до останнього, але без підтримки в цей критичний момент нам не вистояти".

З критикою рішення також виступила нардепка Мар'яна Безугла. Вона констатувала, що зараз з Повітряних сил, згідно з розпорядженнями Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, інтенсивно переводять людей у піхоту: техніків, механіків, інших спеціалістів.

"Скорочують мобільні вогневі групи та оголюють цілі регіони. Водночас штаби не скорочуються, а навіть потай продовжується їхнє розширення, щоб заповнити офіцерські посади. Зокрема, створюється дивізіон тощо", – наголосила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадяни України, які мають статус "обмежено придатний", мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого. Тим, хто цього не зробить, вже наступного дня загрожують штрафи.

війна Безугла Мар'яна ППО Сирський Олександр піхота авіатехніки
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