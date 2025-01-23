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23 січня 2025, 11:05

ЗСУ ліквідували понад 1300 окупантів, знищили 12 ББМ та більше 60 артсистем росіян

23 січня 2025, 11:05
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом минулої доби, 22 січня, Сили оборони України знищили 1 340 російських загарбників, понад 60 артсистем і 12 бойових броньованих машин. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 825 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 23.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 825 320 (+1 340) осіб,
  • танків ‒ 9 850 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 497 (+12) од,
  • артилерійських систем – 22 256 (+62) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1 262 од,
  • засоби ППО ‒ 1 050 од,
  • літаків – 369 од,
  • гелікоптерів – 331 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 111 (+72) од,
  • крилаті ракети ‒ 3 051 од,
  • кораблі / катери ‒ 28 од,
  • підводні човни – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34 905 (+68) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3 714 (+3) од.

Нагадаємо, в ніч на 23 січня російська армія атакувала Україну 92-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 57 ворожих дронів, ще 27 БпЛА — локаційно втрачені.

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