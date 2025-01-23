ЗСУ ліквідували понад 1300 окупантів, знищили 12 ББМ та більше 60 артсистем росіян
Протягом минулої доби, 22 січня, Сили оборони України знищили 1 340 російських загарбників, понад 60 артсистем і 12 бойових броньованих машин. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 825 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 23.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 825 320 (+1 340) осіб,
- танків ‒ 9 850 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 497 (+12) од,
- артилерійських систем – 22 256 (+62) од,
- РСЗВ / MLRS – 1 262 од,
- засоби ППО ‒ 1 050 од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 111 (+72) од,
- крилаті ракети ‒ 3 051 од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34 905 (+68) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 714 (+3) од.
Нагадаємо, в ніч на 23 січня російська армія атакувала Україну 92-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 57 ворожих дронів, ще 27 БпЛА — локаційно втрачені.
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