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24 января 2025, 15:05

Военных техников, обслуживающих западные системы ПВО, переводят в пехоту, – нардеп

24 января 2025, 15:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Военных техников, обслуживающих германские зенитные ракетные комплексы ПВО и ПРО среднего радиуса действия IRIS-Т, переводят в пехоту

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

"У меня есть информация, что военных техников, обслуживающих системы IRIS-Т, переводят в пехоту. По их словам, приходят распоряжения на перевод или исключение из части. Возникает вопрос: если техников, обслуживающих западные системы ПВО, отправляют в пехоту, то кто будет вместо них обслуживать западное вооружение?", – написал Гончаренко.

В то же время Генштаб ВСУ заявлял, что военные, обучаемые на западном вооружении, не будут переводить в пехоту.

Напомним, ранее народные депутаты и общественные активисты сообщили о переводе специалистов Воздушных сил в подразделения других родов войск, в том числе в пехоту. Отмечалось, что это создает риск для боеспособности авиационных бригад.

Впоследствии в Генеральном штабе признали, что отдельные категории личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов ВСУ, после подготовки в учебных центрах действительно усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые и другие войска.

В то же время в Генштабе отметили, что остодефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировали и не планируют.

Президент Владимир Зеленский после появления информации о переводе специалистов Воздушных сил ВСУ в пехоту дал поручение не переводить людей, необходимых Воздушным силам для выполнения задач.

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