14:22  21 січня
У Києві викрили експосадовців одного із підприємств, які завдали столиці збитків на 23 мільйони гривень
03:05  21 січня
Побиття учня 8-го класу в ліцеї на Рівненщині: мати дитини претензій до вчителя не має
03:50  21 січня
Вбивство в Києві: судитимуть чоловіка, який труїв дружину заради майна та машини
UA | RU
UA | RU
21 січня 2025, 13:52

Військовий розповів про випадки самопідривів знесилених побратимів, що приховуються начальством: розпочата перевірка

21 січня 2025, 13:52
Читайте также на русском языке
фото: Віталій Головня / Facebook
Читайте также
на русском языке

Сержант Віталій Головня з 78 окремого десантно-штурмового полку заявив про випадки самопідривів серед побратимів, спричинених виснаженням. За його словами, ці втрати подають як наслідки атак російських сил, щоб уникнути розслідувань і перевірок

Про це командир 3 взводу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів повідомив у відеозверненні, передає RegioNews із посиланням на Hromadske.

"Ми публікували, що в нас є бойові втрати в підрозділі. Але насправді це були самопідриви. Хлопці, які загинули, – Таксист підірвався, його побратим поранений. Це тому, що наш начальник БПС людей просто за*бав до вошей і вони просто підриваються під час завдань. […] Він (загиблий військовий – ред.) уже був втомлений за кілька днів на виїзді, та виконувати ті завдання люди фізично не могли. Це призводить до маленьких помилок, нехтування технікою безпеки", – розповів Головня.

Сержант звинувачує начальника БПС у загибелі бійців, оскільки вони виконували його накази. Він додав, що в деяких підрозділах доводиться виконувати до трьох-чотирьох завдань одночасно.

Головня також розповів про схожий інцидент в його підрозділі в Суджі, де начальник БПС відправив двох військових на особистому транспорті без засобів РЕБ для вивезення речей із позицій під обстрілами. Водночас машина начальника БПС була обладнана РЕБами. У результаті загинув боєць із позивним Тремпель, якого він назвав "спеціалістом із золотими руками".

Також, за словами військового, протягом 1,5 місяця їхній підрозділ виконував завдання на Курщині без належного зв’язку: "А якби якась ситуація в дорозі чи обстріл, як нам викликати евак? А ніяк, йому було байдуже, йому потрібен був результат. Результат ми робили, але яка ціна могла бути. Я не хочу через якогось дурника загинути. Керування має бути нормальним. Ми маємо воювати розумом, технікою, а не м’ясом".

Головня також звинуватив начальника у завищенні показників ефективності у звітності, вимозі щомісячно здавати по 10% на "ротну банку", фаворитизмі, "узурпації" влади та виплатах "бойових" по 100 тисяч гривень тим, хто охороняє склади в Запоріжжі та Сумах.

Реакція командування

Командування 78 окремого десантно-штурмового полку повідомило, що розпочало службову перевірку фактів, озвучених у відео. Перевірка відбувається з дотриманням усіх процедур для з’ясування обставин.

Водночас громадськість закликали не робити поспішних висновків, наголосивши, що такі заяви можуть шкодити іміджу полку.

Нагадаємо, СБУ та ДБР затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Анна Київська" полковника Дмитра Рюмшина – за масове дезертирство підлеглих.

війна військові фронт перевірка самопідрив
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні
21 січня 2025, 14:52
Комвзводу нарахував підлеглому 1 млн грн "бойових" за ремонт будинку своєї доньки на Тернопільщині
21 січня 2025, 14:31
У Києві викрили експосадовців одного із підприємств, які завдали столиці збитків на 23 мільйони гривень
21 січня 2025, 14:22
Ексведучому "Наш" і NewsOne Назарову обрали запобіжний захід
21 січня 2025, 13:14
Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальники шукають зниклого безвісти 27-річного чоловіка
21 січня 2025, 13:00
"Національний кешбек" дискримінує дрібних підприємців України, – економіст Олег Гетьман
21 січня 2025, 12:42
Росіяни атакували дроном Харків: є руйнування, постраждала людина
21 січня 2025, 12:23
Нафтобаза, авіазавод і командний пункт: Сили оборони успішно атакували важливі об'єкти РФ
21 січня 2025, 12:10
Атака дронів: на Черкащині через падіння уламків пошкоджені будівлі та ЛЕП
21 січня 2025, 11:38
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Ігор Петренко
Юрій Богданов
Вадим Денисенко
Всі блоги »