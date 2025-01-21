Військовий розповів про випадки самопідривів знесилених побратимів, що приховуються начальством: розпочата перевірка

фото: Віталій Головня / Facebook

Сержант Віталій Головня з 78 окремого десантно-штурмового полку заявив про випадки самопідривів серед побратимів, спричинених виснаженням. За його словами, ці втрати подають як наслідки атак російських сил, щоб уникнути розслідувань і перевірок

Про це командир 3 взводу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів повідомив у відеозверненні, передає RegioNews із посиланням на Hromadske.

"Ми публікували, що в нас є бойові втрати в підрозділі. Але насправді це були самопідриви. Хлопці, які загинули, – Таксист підірвався, його побратим поранений. Це тому, що наш начальник БПС людей просто за*бав до вошей і вони просто підриваються під час завдань. […] Він (загиблий військовий – ред.) уже був втомлений за кілька днів на виїзді, та виконувати ті завдання люди фізично не могли. Це призводить до маленьких помилок, нехтування технікою безпеки", – розповів Головня.

Сержант звинувачує начальника БПС у загибелі бійців, оскільки вони виконували його накази. Він додав, що в деяких підрозділах доводиться виконувати до трьох-чотирьох завдань одночасно.

Головня також розповів про схожий інцидент в його підрозділі в Суджі, де начальник БПС відправив двох військових на особистому транспорті без засобів РЕБ для вивезення речей із позицій під обстрілами. Водночас машина начальника БПС була обладнана РЕБами. У результаті загинув боєць із позивним Тремпель, якого він назвав "спеціалістом із золотими руками".

Також, за словами військового, протягом 1,5 місяця їхній підрозділ виконував завдання на Курщині без належного зв’язку: "А якби якась ситуація в дорозі чи обстріл, як нам викликати евак? А ніяк, йому було байдуже, йому потрібен був результат. Результат ми робили, але яка ціна могла бути. Я не хочу через якогось дурника загинути. Керування має бути нормальним. Ми маємо воювати розумом, технікою, а не м’ясом".

Головня також звинуватив начальника у завищенні показників ефективності у звітності, вимозі щомісячно здавати по 10% на "ротну банку", фаворитизмі, "узурпації" влади та виплатах "бойових" по 100 тисяч гривень тим, хто охороняє склади в Запоріжжі та Сумах.

Реакція командування

Командування 78 окремого десантно-штурмового полку повідомило, що розпочало службову перевірку фактів, озвучених у відео. Перевірка відбувається з дотриманням усіх процедур для з’ясування обставин.

Водночас громадськість закликали не робити поспішних висновків, наголосивши, що такі заяви можуть шкодити іміджу полку.

Нагадаємо, СБУ та ДБР затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Анна Київська" полковника Дмитра Рюмшина – за масове дезертирство підлеглих.