фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій легковика Hyundai виїхав на ліве узбіччя та влетів у дерево, внаслідок чого автівка загорілася. Водій загинув на місці.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Поліція звертається до свідків ДТП – якщо вам що-небудь відомо про обставини цієї події, прохання телефонувати на лінію 102.

Нагадаємо, вдень 20 січня на Рівненщині сталася страшна ДТП з маршруткою. Постраждали девʼятеро людей.