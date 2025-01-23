На Вінниччині п’яний водій Peugeot на смерть збив жінку

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Смертельна ДТП сталася 21 січня в селі Яришів Могилів-Подільського району. Місцева жителька померла на місці аварії

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Вінницькій області, передає RegioNews.

Виявилося, що автомобіль Peugeot збив 70-річну жінку. Попередньо, пенсіонерка переходила дорогу в невстановленому місці. Внаслідок ДТП потерпіла померла на місці аварії.

"Результат освідування водія показав наявність 2.02 проміле алкоголю в його організмі", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, легковиком керував 35-річний водій. Винуватцю аварії загрожує позбавленням волі на строк до восьми років. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, на Хмельниччині п’яний водій переїхав чоловіка, який лежав на дорозі, та втік. Потерпілий помер.