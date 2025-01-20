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20 січня 2025, 11:08

У ДТП з квадроциклом на Львівщині загинув 8-річний хлопчик

20 січня 2025, 11:08
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фото: поліція
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Внаслідок ДТП на Львівщині загинув восьмирічний хлопчик. Він був пасажиром квадроцикла

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Львівщини.

Трагічний інцидент стався 19 січня ввечері у селі Завадка Стрийського району.

Як розповіли у поліції, за кермом квадроцикла був 38-річний чоловік. Він не впорався з керуванням, через що транспортний засіб перекинувся та впав у річку.

Від отриманих травм пасажир квадроцикла, восьмирічний хлопчик, помер у кареті швидкої допомоги. Водій також отримав тілесні ушкодження, його доправили до лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Нагадаємо, смертельна ДТП також сталася ввечері 17 січня поблизу села Новий Став Львівського району. Велосипедист помер на місці події.

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