Скільки українців загинуло у ДТП у 2024 році: поліція оприлюднила статистику

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Протягом 2024 року в Україні сталася 25 781 дорожньо-транспортна пригода. Загалом за рік дорожні аварії забрали життя 3202 людей, понад 32 тисячі осіб були травмовані

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Олексій Білошицький, передає RegioNews.

Основною причиною аварій стало перевищення швидкості - 39% усіх дорожніх аварій з тяжкими наслідками. Часто причиною ДТП ставали порушення правил маневрування або проїзду перехресть.

Також відомо, що протягом року тисяча ДТП сталися через перебування водіїв у стані сп'яніння. У таких аваріях загинуло 110 людей, 1302 – були травмовані.

Протягом року було зафіксовано понад 4,5 тисячі ДТП, у яких загинули або постраждали діти. Протягом року у ДТП загинуло 180 дітей, а 5225 були травмовані.

Нагадаємо, на Рівненщині водій автомобіля Dacia збив на переході жінку з дитиною. Одномісячне немовля загинуло.

Раніше суд виніс вирок військовому за п'яну ДТП у Рівному, у якій загинула працівниця ТЦК.