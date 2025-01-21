Нафтобаза, авіазавод і командний пункт: Сили оборони успішно атакували важливі об'єкти РФ

фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 21 січня Сили оборони України успішно уразили низку важливих російських об'єктів на території РФ та тимчасово окупованої Донеччини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Вже вдруге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області РФ.

"В результаті удару, що завдано у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, палають резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська. Підприємство належить одній з найбільших російській державних корпорацій "роснєфть"", — йдеться у повідомленні.

Також Сили безпілотних систем та ССО уразили Смоленський авіаційний завод. На стратегічному підприємстві модернізуються та виробляються й бойові літаки. Вибухи зафіксували на території авіазаводу.

Окрім того, ЗСУ завдали удару по командному пункту 29-ї загальновійськової армії РФ у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині.

"Є інформація про вибухи та задимлення в районі цілі. Результати ударів уточнюються. Нищимо ворога, його техніку та військову інфраструктуру", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, в ніч на 16 січня Сили оборони України успішно уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області Росії.

Також повідомлялося, що в ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах ворога на відстані від 200 до 1100 км в глибині РФ. Під вогонь потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.