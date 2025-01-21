Без кордонів: Сили оборони показали, як працюють розвідувально-диверсійні групи ГУР
Розвідники виявляють та знищують російських загарбників на території України, а також в самій РФ. Для них ворожі кордони – це лише умовність
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
Відомство оприлюднило кадри бойової роботи розвідувально-диверсійних груп департаменту активних дій ГУР МО.
"Долаємо перешкоди – знищуємо російських загарбників", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що протягом 2024 року російські війська втратили 434 тисячі особового складу, з них 150 тисяч вбитими.
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