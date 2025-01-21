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21 января 2025, 12:10

Нефтебаза, авиазавод и командный пункт: Силы обороны успешно атаковали важные объекты РФ

21 января 2025, 12:10
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фото: Генштаб ВСУ
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В ночь на 21 января Силы обороны Украины успешно поразили ряд важных российских объектов на территории РФ и временно оккупированной Донбасса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Уже второй раз через неделю беспилотники Сил специальных операций ВСУ ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области РФ.

"В результате удара, нанесенного во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, горят резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми оккупанты обеспечивают российские войска. Предприятие принадлежит одной из крупнейших российских государственных корпораций "роснефть", — говорится в сообщении.

Также Силы беспилотных систем и ССО поразили Смоленский авиационный завод. На стратегическом предприятии модернизируются и производятся боевые самолеты. Взрывы зафиксировали на территории авиазавода.

Кроме того, ВСУ нанесли удар по командному пункту 29-й общевойсковой армии РФ во временно оккупированной Волновахе Донецкой области.

"Есть информация о взрывах и задымлениях в районе цели. Результаты ударов уточняются. Уничтожаем врага, его технику и военную инфраструктуру", — добавили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 16 января Силы обороны Украины успешно поразили нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области России.

Также сообщалось, что в ночь на 14 января Силы обороны Украины нанесли самый массовый удар по военным объектам врага на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине РФ. Под огонь попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане.

РФ война ВСУ Генштаб Донецкая область Завод спецоперация атака ССО ВСУ Силы беспилотных систем нефтебаза
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