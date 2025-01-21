Відновленню не підлягає: у Росії диверсанти спалили локомотив
У суботу, 18 січня, у трамвайному депо “Руч’ї” російського Санкт-Петербурга диверсанти знищили локомотив "3M62У", який забезпечував логістику окупаційної армії РФ
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
"Вогонь знищив усю систему управління. Локомотив, який тягав залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що спротив злочинній війні РФ проти України триває.
Нагадаємо, раніше у російському Новосибірську згоріли декілька паливозаправників, які забезпечували потреби армії РФ.
Також повідомлялося, що на Запоріжжі Сили оборони знищили російський потяг із 40 цистернами пального.
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