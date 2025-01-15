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Сили оборони завдали наймасовішого удару по стратегічних військових об’єктах РФ: деталі
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15 січня 2025, 00:30

Сили оборони завдали наймасовішого удару по стратегічних військових об’єктах РФ: деталі

15 січня 2025, 00:30
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фото: Генштаб ЗСУ
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У ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах ворога на відстані від 200 до 1100 км в глибині РФ. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони повторно успішно атакували базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в Енгельсі Саратовської області, де щойно загасили пожежу. Вона тривала п'ять днів після попереднього удару. Займання успішно відновили підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки.

Також Україна уразила Брянський хімічний завод в місті Сєльцо стратегічний об’єкт військово-промислового комплексу РФ. Тут виготовляються боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет "Х-59". На території заводу спостерігалася вторинна детонація, що тривала кілька годин. Окрім цього, в ході атаки ЗСУ знищили два ворожих зенітних ракетних комплекси "Тор" та "Бук".

До виконання цього бойового завдання залучалися підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України, ракетних військ, Повітряних сил ЗСУ, а також Головного управління розвідки Міноборони.

Окрім цього, минулої ночі підрозділи ГУР і СБУ уразили стратегічні об’єкти військово-промислового комплексу РФ Саратовський нафтопереробний завод та завод "Казаньоргсинтез". На обох об’єктах зайнялась пожежа.

"Цілеспрямована та систематична робота з ураження об’єктів, які забезпечують боєприпасами, військовою технікою та паливно-мастильними матеріалами окупаційну армію рф триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, вночі 8 січня Сили оборони України уразили російську нафтобазу в Енгельсі Саратовської області. На стратегічному об'єкті "Комбінат Крістал” виникла масштабна пожежа.

Також 8 січня Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, розташованому в місті Харцизьк Донецької області.

Раніше повідомлялося, що 2 січня Збройні Сили України здійснили високоточний удар по командному пункту російської армії в селищі Мар’їне Курської області.

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