За тиждень ЗСУ ліквідували билизько 10,5 тисяч окупантів
За минулий тиждень, із 12 по 19 січня, Сили оборони України знищили близько 10 490 російських окупантів, а також 1836 одиниць озброєння та військової техніки загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 55 танків;
- 123 бойових броньованих машини;
- 216 артилерійських систем;
- дві РСЗВ;
- чотири установки ППО;
- 803 одиниці автотехніки;
- шість одиниць спецтехніки.
"Також наші захисники знищили щонайменше 33 ворожі ракети та 594 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — зазначив Олександр Павлюк.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що протягом 2024 року російські війська втратили 434 тисячі особового складу, з них 150 тисяч вбитими.
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