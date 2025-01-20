За тиждень ЗСУ ліквідували билизько 10,5 тисяч окупантів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулий тиждень, із 12 по 19 січня, Сили оборони України знищили близько 10 490 російських окупантів, а також 1836 одиниць озброєння та військової техніки загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

55 танків;

123 бойових броньованих машини;

216 артилерійських систем;

дві РСЗВ;

чотири установки ППО;

803 одиниці автотехніки;

шість одиниць спецтехніки.

"Також наші захисники знищили щонайменше 33 ворожі ракети та 594 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — зазначив Олександр Павлюк.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що протягом 2024 року російські війська втратили 434 тисячі особового складу, з них 150 тисяч вбитими.