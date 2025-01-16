фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 16 січня Сили оборони України успішно уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області Росії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Спецоперацію провели підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БпЛА. На об’єкті виникла масштабна пожежа. Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється", – повідомили в Генштабі.

Зазначається, що на цій нафтобазі зберігалося пальне, яке забезпечувало й потреби російської окупаційної армії.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах ворога на відстані від 200 до 1100 км в глибині РФ. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.