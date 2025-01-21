скриншот с видео

В субботу, 18 января, в трамвайном депо "Ручей" российского Санкт-Петербурга диверсанты уничтожили локомотив "3M62У", который использовался в обеспечении логистики оккупационной армии РФ

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"Огонь уничтожил всю систему управления. Локомотив, таскавший по железной дороге российское оружие, боеприпасы и военную технику, восстановлению не подлежит", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сопротивление преступной войне РФ против Украины продолжается.

Напомним, ранее в российском Новосибирске сгорели несколько топливозаправщиков, которые обеспечивали нужды армии РФ.

Также сообщалось, что в Запорожье Силы обороны уничтожили российский поезд с 40 цистернами горючего.