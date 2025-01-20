Сирський розповів, скільки солдатів втратила армія Росії за 2024 рік
Протягом 2024 року російські війська втратили 434 тисячі особового складу, з них 150 тисяч вбитими
Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю програмі "ТСН Тиждень", передає RegioNews.
Він наголосив, що втрати ворога протягом 2024 року перевищили втрати за попередні роки повномасштабної війни.
На запитання про співвідношення втрат українських і російських сил Сирський відповів: "В рази, скажімо так".
Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 19 січня, загальні бойові втрати особового складу російсько-окупаційних військ сягнули 818 740.
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