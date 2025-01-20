Сирський сказав, як українські удари по території РФ вплинули на ситуацію на фронті

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Російські війська після атак України по території РФ вдвічі зменшили норми витрат артилерійських снарядів на фронті

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв’ю програмі "ТСН Тиждень", передає RegioNews.

За словами Сирського, зменшення витрат артилерійських боєприпасів у російській армії спостерігається вже "кілька місяців". Якщо раніше цей показник становив до 40 тисяч снарядів на добу, то зараз "це значно менше".

Він також пояснив, які об'єкти на території Росії обираються цілями для ударів.

"Ми, як правило, уражаємо воєнні об’єкти, які впливають на дії військ. Крім того, до ураження беруться фабрики або заводи, які виробляють боєприпаси, частини до ракет або продукцію подвійного призначення", - зазначив головком ЗСУ та додав, що також об'єктом ураження стає нафтопереробна промисловість ворога.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що протягом 2024 року російські війська втратили 434 тисячі особового складу, з них 150 тисяч вбитими.