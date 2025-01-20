07:26  20 січня
Сирський розповів, скільки солдатів втратила армія Росії за 2024 рік
01:15  20 січня
На Рівненщині згоріла старовинна деревʼяна церква
14:00  19 січня
Шахраї, які видавали себе за військових, привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ
UA | RU
UA | RU
20 січня 2025, 08:14

Сирський сказав, як українські удари по території РФ вплинули на ситуацію на фронті

20 січня 2025, 08:14
Читайте также на русском языке
фото: Міноборони
Читайте также
на русском языке

Російські війська після атак України по території РФ вдвічі зменшили норми витрат артилерійських снарядів на фронті

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв’ю програмі "ТСН Тиждень", передає RegioNews.

За словами Сирського, зменшення витрат артилерійських боєприпасів у російській армії спостерігається вже "кілька місяців". Якщо раніше цей показник становив до 40 тисяч снарядів на добу, то зараз "це значно менше".

Він також пояснив, які об'єкти на території Росії обираються цілями для ударів.

"Ми, як правило, уражаємо воєнні об’єкти, які впливають на дії військ. Крім того, до ураження беруться фабрики або заводи, які виробляють боєприпаси, частини до ракет або продукцію подвійного призначення", - зазначив головком ЗСУ та додав, що також об'єктом ураження стає нафтопереробна промисловість ворога.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що протягом 2024 року російські війська втратили 434 тисячі особового складу, з них 150 тисяч вбитими.

Росія війна фронт Сирський Олександр Станіславович
Сирський розповів, скільки солдатів втратила армія Росії за 2024 рік
20 січня 2025, 07:26
Внаслідок російського авіаудару на Харківщині постраждала 14-річна дівчинка
20 січня 2025, 07:08
На Луганщині Сили оборони знищили танк, транспорт і склади БК окупантів
20 січня 2025, 02:20
Всі новини »
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Вночі росіяни запустили по Україні понад 140 дронів: скільки вдалося збити
20 січня 2025, 08:32
У Києві три роки поспіль немає кліматичної зими: які це матиме наслідки
20 січня 2025, 07:52
Сирський розповів, скільки солдатів втратила армія Росії за 2024 рік
20 січня 2025, 07:26
Внаслідок російського авіаудару на Харківщині постраждала 14-річна дівчинка
20 січня 2025, 07:08
У Києві горів сміттєпереробний завод
20 січня 2025, 06:20
На Одещині судитимуть бізнесмена, який зі спільниками організував побори із "зернового коридору"
20 січня 2025, 05:30
На Київщині рибалка провалився під лід
20 січня 2025, 04:25
На Рівненщині підліток приніс до школи ніж і поранив ним однокласника
20 січня 2025, 03:05
На Луганщині Сили оборони знищили танк, транспорт і склади БК окупантів
20 січня 2025, 02:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Юрій Богданов
Всі блоги »