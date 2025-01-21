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21 січня 2025, 07:40

ЗСУ отримали на озброєння десятки нових зразків пістолетів, кулеметів та гранатометів

21 січня 2025, 07:40
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фото: Генштаб ЗСУ
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Протягом минулого року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ близько 30 нових зразків стрілецького озброєння та майже 10 зразків гранатометів

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

"Серед новинок — пістолети, кулемети, штурмові та снайперські гвинтівки від провідних виробників з Німеччини, Чехії, Бельгії та США. Українські зброярі представили універсальну гвинтівку-дробовик, ефективну проти піхоти та дронів", — йдеться в повідомленні Міноборони.

У відомстві також зазначили, що всі кодифіковані гранатомети мають натівські калібри 40 та 84 мм, відповідають сучасним стандартам та демонструють високу надійність у бойових умовах. Серед українських розробок є ручний та підствольний гранатомети калібру 40 мм.

Нагадаємо, на озброєння ЗСУ надійшов український робот-кулемет "Droid TW 12.7".

Раніше повідомлялося, що в листопаді 2024 року арсенал ЗСУ поповнили понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки.

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