ВСУ получили на вооружение десятки новых образцов пистолетов, пулеметов и гранатометов

фото: Генштаб ВСУ

В прошлом году Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ около 30 новых образцов стрелкового вооружения и около 10 образцов гранатометов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Среди новинок — пистолеты, пулеметы, штурмовые и снайперские винтовки от ведущих производителей из Германии, Чехии, Бельгии и США. Украинские оружейники представили универсальную винтовку-дробовик, эффективную против пехоты и дронов", — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве также отметили, что все кодифицированные гранатометы обладают натовскими калибрами 40 и 84 мм, отвечают современным стандартам и демонстрируют высокую надежность в боевых условиях. Среди украинских разработок есть ручной и подствольный гранатометы калибра 40 мм.

Напомним, на вооружение ВСУ поступил украинский робот-пулемет "Droid TW 12.7".

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 арсенал ВСУ пополнили более 120 новых образцов вооружения и военной техники.